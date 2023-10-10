Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak irade şarttır. Avusturya'dan bu minvalde daha yakın işbirliği bekliyoruz.
Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz.
(İsrail-Filistin çatışması) 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz.
(İsrail-Filistin çatışması) Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha derinleştirecek adımdan imtina edilmesi şart.
(İsrail-Filistin çatışması) Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz."
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