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Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz

Avusturya Başbakanı Nehammer, "Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Avusturya Başbakanı Nehammer: Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, iki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirterek, "Biz, Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." dedi.

Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin ilişkilerini ileri bir boyuta taşıyabileceğini belirten Nehammer, "Türkiye ile yoğun bir ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz, buna çok büyük önem atfediyoruz. Türkiye, Avusturya için her açıdan güvenilir bir ortağımızdır." ifadelerini kullandı.

Nehammer, Türkiye ile Avusturya arasında bir dostluk antlaşmasının olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün gördüğüm çok önemli bir şey var, çok etkilendiğim bir şey var. O da Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği potansiyeli. Ekonomi bakanınız bugün beni çok etkiledi. Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı ve araştırmada gittiği ileri nokta konusunda beni çok şaşırttı bakanınız. Elektrikli arabalar artık üretilmektedir, gerçek yenilikçi, ileriye dönük bir teknoloji ve bu da bizi bağlıyor. Kanaatimce gerçekten büyük potansiyeller var."

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