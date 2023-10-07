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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılıyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından sopa gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan geri durmuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6'lı masa dediler. 16'lı masa dediler, 116'lı masa dediler, ne oldu? Şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Başkanlarının parlamentoda olmadığı 6'lı masa." diye konuştu.

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