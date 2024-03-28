Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız
Bursa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler, yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse, emin olun, aynısını yapacaklar." dedi.
Erdoğan, "İhtirasları öylesine gözleri bürümüş ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. PKK'ya göz kırpıyorlar." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"CHP çeşitli şehirlerde DEM'le, hem de tabanına rağmen, neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor."
Erdoğan, "Ülkemizin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık, savrulma, kirlenmişlik hali gerçekten utanç verici." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valizler, çantalar dolusu dolarlar, avrolar. Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Sayma görüntülerini kimse izah edemiyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
"Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." açıklamasını yaptı.
Erdoğan, "21 yılda nasıl 3 kat Türkiye'yi büyüttüysek, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütüp inşallah sözlerimizi fazlasıyla tutacağız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.