Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Programın başında, doğum gününe özel bir klibin izletildiği Erdoğan, bu güzel çalışmanın kendisini duygulandırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayat serüveninin çok farklı olduğunu anlatan Erdoğan, ilkokul, orta öğretim ve imam hatipten sonra üniversiteye direkt girme imkanı bulunmadığını, lise fark imtihanlarına girerek, üniversiteye geçtiğini ifade etti.

Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun olduğunu vurgulayan Erdoğan, imam hatip lise kısmından üniversite bitene kadar bütün bu hayatında sürekli olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldığını kaydetti.

Milli Türk Talebi Birliği'nde orta öğretim komitesinde çalışmalar yaptığını, bu çalışmalarının üniversite de devam ettiğini aktaran Erdoğan, parti gençlik kolları ve ana kademede devam eden bir siyasi süreçten sonra İstanbul'da 1985'te Refah Partisi'nde il başkanlığı görevine geldiğini belirtti.

İl başkanlığı göreviyle başlayan sürecin İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ana kadar devam ettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren zaten renkli bir hayat... Cezaevine girene kadar o devam etti. Cezaevine 10 ay ile girdik ama 4,5 ay yattık ve çıktıktan sonra da hemen partimizi kurduk. Partimizi kurduktan sonra da 16 ayda tek başımıza iktidar olduk. Yüzde 34,4 gibi bir oyla parlamentoya iki parti girdik o zaman, CHP ve biz. Bu bize parlamentoda yüzde 63 gibi bir milletvekili sayısını getirdi. Böyle bir mücadeleyle geçen süreç oldu. Bu sürecin içerisinde özellikle babamın vefatı 87 falan. Ama siyasi hayatımızın içerisinde devam ederken bu oldu. Ardından validemin 2011'de vefatı var ve bütün bu süreç içerisinde de bir taraftan evliliğim, evlilikle beraber çalışıyorum ama bir diğer taraftan aynı zamanda da amatör kümede futbol oynuyorum. Amatör kümede de futbola imam hatipte okurken cami altında başladım. 6 yıl orada oynadım. Ondan sonra oradan İETT'de devam ettim. Orada 7 yıl kadar devam eden bir süreçti."

"Bayrampaşa'da bir hafta yattık"

Daha sonra buradan ayrılıp özel sektöre geçtiğini anlatan Erdoğan, "Bir taraftan ekmek mücadelesi, bir taraftan siyasi mücadelemiz bunların hepsi devam ediyor. Çocuklar ailemin en büyük zenginlikleri olarak geldiler. Derken, 1,2,3,4... Yani biz üç derken boşuna demedik, o zamana dayanıyor. 4 tane Rabbim bizlere evlat nasip etti." diye konuştu.

Siyasi mücadelesindeki 1989 Beyoğlu seçimlerini "renkli bir dönem" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı... Onun unutulması mümkün değil. Çok farklıydı, dönen dolaplar falan. Orada da maalesef sayım tutanaklarının birleştirilmesinde bir oyun oynandı ve o birleştirme zaptında rakamlar üzerinde orada bir rakamı sildiğin anda bakıyorsun sayı binler olarak düşüyor. Bunu biz gözlerimizle yakaladık fakat o zamanki ilçe seçim kurulu başkanının önüne bunları getirdik ama dinlemedi. Hatta baktım okulun üst katında maalesef masa kurulmuş, orada da meşru olmayan şeyler yapılıyor. Alkol alıyorlar falan. O halleriyle gelip oradan seçimi yönetmeye kalkıyorlardı. Ben de orada 'Bu alkolik halinle mi burada adil bir seçim yöneteceksin' falan dedim, ayrıldım. Aradan bir şey geçti, bundan dolayı da daha sonra bize hemen bir dava açılma yoluna gittiler ve daha sonra bize bir tutuklama kararı çıktı. Bir hafta da bundan dolayı ben cezaevinde yattım. Hak arama olayından dolayı o zaman Bayrampaşa'da bir hafta yattık. Daha sonraki mahkemelerde çıktık ve ondan sonraki süreçte kararlı bir şekilde devam ettik ama hepsi bizim için birer ibret vesilesiydi."

"Çok farklı bir süreç oldu"

Bu sürecin kendisine 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını getirdiğini belirten Erdoğan, bu anıları unutamadığını ifade etti.

Bu yolda kendisiyle olup ebediyete uğurladığı arkadaşlarının çok istisna yeri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994'te belediye başkanlığını, 1999'da hapishane yıllarını, sonrasında 27 Nisan e-muhtırasını ve 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimlerini yaşadığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu darbe girişiminde o akşam verdiğimiz mesaj karşısında on binler meydanlara, caddelere dökülünce bu çok farklı bir süreç oldu. İlginç olanı biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na indiğimizde on binlerin bizi karşılaması. 00.15'te biz oradayız. Meğerse 23.15'te de Bay Kemal oradan gelip o da Bakırköy Belediyesine geçmiş, tankların arasından. Bize durumu orada söylenince biz tabii güldük sadece ama 16 saat sürdü. 16 saat sonra darbe püskürtüldü ve biz tekrar bu 16 saati oradan yönettik ve 16 saatten sonra da gerekli adımlar atıldı yolumuza devam ettik. Ve şimdi bu darbe girişiminde bulunanların hepsi, nerede varsa, Silahlı Kuvvetlerimizin içerisine girmiş olanlar, polis teşkilatımızın içerisinde olanlar, devletin diğer kademelerinde olanlara karşı hukuk standartları içerisinde ne gerekiyorsa yapıldı, yapılıyor ve yapılacak. Yola devam."

"Köyünden çıkıp gelenler var"

"Giresun ve Erzincan mitinglerinden geldiniz. Seçim meydanları ne diyor size?" sorusu üzerine Erdoğan, "Çalışırsanız olacak. çalışmadan, halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra, hele hele gönül dilini kurmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil." yanıtını verdi.

Televizyonun, sosyal medyanın da bu işte payı olduğunu ancak meydanları daha farklı gördüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben en büyük zevki meydanlarda alıyorum ve halkımın da bu noktadaki inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Gerek Giresun'da gerek Erzincan'da resmi rakamlar 30 bin civarındaydı. 30 bin birisindeydi, 26 bin de Erzincan'daydı. Bu soğuğa, bu havaya rağmen eğer bu insanlar oraya geliyorsa, burada bir incelik var. Nedir? Demek ki liderini özlüyor. Lideri ne diyecek, o mesajları almak için oraya geliyor. Bunların içinde köyünden çıkıp gelenler var. Biz, onlara mesajlarımızı verdiğimiz zaman o da bu mesajı bütün yakınlarına, akrabasına ulaştıracak. Onun için de meydanlarda bu buluşmalarımız onlara bu heyecanı verirken, onların şu anda kalan 32 gün içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri bakımından önem arz ediyor. Temenni ederim ki inşallah bu çalışmalarımızın neticesini de bizler 31 Mart akşamı inşallah alacağız. Bugün 20 oldu sadece il olarak dolaştıklarım. Bunun dışında ilçeler, STK'larla yaptığımız toplantılar ve televizyon programları yürüyor."

"Yurt dışı kabul ve görüşmeler yapıyorum"

Bu arada, yurt dışı kabul ve görüşmeler yaptığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü kutlamak için kendisini aradığını aktardı.

Bu görüşmeleri yaparken bir taraftan da ülkeler arasındaki ikili ilişkileri az da olsa ele alma imkanı olduğuna değinen Erdoğan, "Dünya birbirini takip ediyor. Sadece ülke içinde bu sınırlı kalmıyor. Yarın yine aynı şekilde kutlamak için arayacak liderler var. Ayrıca Çad Devlet Başkanı yarın resmi ziyaret için geliyor, ona kabulümüz var. Onun öncesinde burada kanaat önderleriyle büyük bir toplantı yapacağız. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

"Meydanlar benim için en büyük anket şu anda"

"Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var." diyen Erdoğan, anketlerde ciddi manada manipülasyonlar olduğunu belitti.

Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması ile ilgili Erdoğan, "Nihai karar, YSK'nindir. YSK, hangi kararı verirse o nihai hükümdür, onunla da iş bitmiş olur." dedi.

"Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur"

"Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız." ifadelerini Kullanan Erdoğan, "Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin sözleri ile ilgili olarak da "Kürdistan'dan bahseden bu adama verilecek bir cevap var; Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisiyle ilgili soruşturma açıldı ve suç duyurusu yapıldı. Ondan sonra diyorlar 'niye böyle oluyor?' Niye böyle olmayacak. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin." ifadelerini kullandı.

"Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur"

Erdoğan, "Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur ve biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik." dedi.

"Daha önce parti kuranlar oldu ama akıbetleri belli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu ama akıbetleri belli." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok. Bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil."

İstihdam konusu

Erdoğan, "Hedef yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa bunlarla beraber dayanışma içerisinde yapmak." dedi.

"Suriye halkı bize güvendiği için aşiretler sürekli 'Münbiç' çağrısı yapıyor"

Suriye konusu ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı bize çok güvendiği içindir ki aşiretler sürekli olarak 'Münbiç' çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına dair, "Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız." diyerek, "Şu anda bütün hedefimiz, PYD, YPG terör örgütleri, Münbiç'ten tamamen çıkarılacak. Bunların elinde bulunan silahlar da bize verilen söz var çünkü Amerika tarafından toplanacak." şeklinde konuştu.

Kushner'ın Ankara ziyareti

Kushner'ın Ankara ziyaretine dair Erdoğan, "Şu anda görüşme, Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ağırlıklı olarak ekonomi ve bölge sorunları. Bizden de böyle bir talep söz konusu oldu. Çad Cumhurbaşkanı da gelecek, kanaat önderleriyle toplantı var. Belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme Hazine Maliye Bakanımızla o arada yapma durumumuz olabilir." dedi.

"S400 olayında geri adımımız söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400 olayında geri adımımız kesinlikle artık söz konusu değildir." diyerek, "Patriotlar konusunda, eğer bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız." şeklinde konuştu.

"Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Suriye'deki Kürt güçler' açıklaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Lavrov'un tespiti yanlış bir tespittir. Bunu kendisine de müteaddit defalar söylediğimiz halde bunu söylemesi yanlış olmuştur." dedi.

AP raporu

AP raporu ile ilgili Erdoğan, "Bir defa şunu çok açık, net söyleyeyim Avrupa Parlamentosu'nun bu raporlarının, aldığı bu kararların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'nin bir çekim merkezi olma şansını yitirdiğini söyleyen Erdoğan, AB ile müzakere süreci ile ilgili de "Bu bizi nereye götürebilir? Kendi yolumuzu artık çizmeye götürebilir. Bunların ağzının kokusunu dinlemeye mecbur değiliz." ifadelerini kullandı.

Mısır'daki idamlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyeceksin ki 'idam olamaz, yasak' bana bunu söyleyeceksin. 42 Mısırlı'yı idam eden kişiyle, yan yana poz vereceksin. Böyle bir şey olamaz." dedi.

"Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok önemsiyorum"

"Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok önemsiyorum. İstikrar için güven için özellikle bağımsızlığımızın güçlendirilmesi için." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıklarda demokratik irademizi, milli iradeyle bütünleştirerek ortaya koymamız lazım." şeklinde konuştu.