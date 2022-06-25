Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,195.90
BTC/USDT
21,107.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 25.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği
Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği alanda görevli sağlık ekipleri kurtardı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye '1 milyon fidan desteği' teşekkürü
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç, terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç, terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum