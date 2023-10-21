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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elif Küçük  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını belirtti.

İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını vurgulayan Erdoğan, Batının ve dünya kamuoyunun, gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

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