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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.

Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.

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