Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konular ele alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.
Görüşmede, Erdoğan ayrıca, Muizzu'yu ülkesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.