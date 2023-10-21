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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Hatipoğlu  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uganda Cumhurbaşkanı Museveni ile telefonda görüştü Fotoğraf: Kayhan Özer/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükunetin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

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