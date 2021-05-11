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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail’in saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Ferdi Türkten   | 11.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail’in saldırılarını görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani ile görüşme

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. 

Erdoğan, İsrail’in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar’ın yapacağı çalışmaların önemini vurguladı.


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