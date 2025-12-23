Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile telefonda görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.
