Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile telefonda görüştü

Zafer Fatih Beyaz  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Lübnan ikili ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Lübnan'ın güvenliğini destekleyecek uluslararası mekanizmalarda görev almaya her daim hazır olduğunu belirtti.

