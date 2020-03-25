Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.