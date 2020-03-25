Euro
6.98
Dolar
6.44
BIST 100
89,123.39
Altın
1,615.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Genel Koronavirüs Tablosuna ait video HAS sisteminden yayınlanmıştır
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.

Sefa Mutlu   | 25.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
Pentagon bünyesinde Kovid-19 vaka sayısı 415'e yükseldi
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tedavisi gören 2 hastamız taburcu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koronavirüsle mücadelede milletimizin yanındayız' paylaşımı
BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı yapıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu 'eğitim' gündemiyle toplandı

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı