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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 12.02.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı kabul etti.

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