Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.