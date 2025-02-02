Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınları dışlayan hiçbir siyasi hareket muvaffak olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de muvaffak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir." dedi.
Erdoğan, Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içerden fethedemiyoruz demektir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Ülkenin meselelerine kafa yormadıkça, çözümlerle milletin huzuruna çıkmadıkça bunlar(muhalefet) ancak 23 Nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynarlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmekte ve özendirilmektedir. Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır. Küresel rüzgarlara kapılarak aile kurumunu yıkmakla kalmayıp erkek ile kadın arasındaki çizgiyi kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, küreselcilerin oyuncağı yapar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zihin ve beden sağlığına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir mücadele yürüteceğiz."
Erdoğan, "Artık nüfusumuzun 2035'ten itibaren düşüşe geçmeye başlayacağı, 2100'de 65 milyona gerileyeceği simülasyonlarla karşılaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP) Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart gösterek oyuna girmeye çalışıyor." dedi.
Erdoğan, "Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, taciz fışkıran teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset, etkili muhalefet yapıyorlar." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyecilik hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok, yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.