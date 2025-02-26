Dolar
36.46
Euro
38.28
Altın
2,915.65
ETH/USDT
2,300.20
BTC/USDT
84,119.00
BIST 100
9,573.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İrem Demir  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Bazı illerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Rize'de AFAD ekipleri yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta için seferber oldu
TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak
Adalet Bakanı Tunç: Tüm hedef terörsüz bir Türkiye

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz
BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapacak

BAE, İtalya'ya 40 milyar dolar yatırım yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet