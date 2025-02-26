Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.