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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi tuzakları kurarsanız kurun gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz." dedi.

03.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi tuzakları kurarsanız kurun gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz

Samsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyecek, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim olmadığımız her yeri, üç kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını aklımızdan çıkarmamalıyız."

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