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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde, köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Berk Özkan   | 18.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühür/AA

Bursa

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden helikopterle Bursa'nın Gemlik ilçesine, saat 17.55 sıralarında geldi.

Erdoğan, helikopterden indikten sonra tören alanının yakınında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en kapsamlı köpek ve at eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, köpek ve at eğitimleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Köpekler ve atlara isim de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, labrador cinsi köpeğe "Boran", bir aygıra da "Yağızkan" adını verdi.

Erdoğan daha sonra tören alanına geçti.

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