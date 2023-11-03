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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir." dedi.

03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir

Astana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu. İsrail-Filistin çatışmaları hakkında konuşan Erdoğan, "Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor." dedi.

Gazze'ye şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesinin sevk edildiğini belirten Erdoğan, "Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 100. Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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