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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Medikal Park Stadyumunda basın toplantısı düzenliyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir." dedi.

02.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sergimiz 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleri ile sizlerin beğenisine sunuyor." dedi.

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