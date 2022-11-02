Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’’ açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Sergimiz 19. yüzyıldan bugüne Türk futbolunun serencamını erişilebilen sembolleri ile sizlerin beğenisine sunuyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.