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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Esin Işık   | 28.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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