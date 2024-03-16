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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor." açıklamasında bulundu.

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