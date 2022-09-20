Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.