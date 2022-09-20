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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.

Mümin Altaş   | 20.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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