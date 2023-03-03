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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde konutlar 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Deprem bölgesinde) TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir." dedi.

03.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde konutlar 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecek

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayıları netleşecek. 

TOKİ'nin inşa edeceği konutlar, zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak hak sahiplerine verilecektir.

Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik.

Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz.

Kadim şehirlerimizi tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz."

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