Dolar
38.01
Euro
41.14
Altın
3,074.42
ETH/USDT
1,875.40
BTC/USDT
83,800.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayemiz 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır." dedi.

28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayemiz 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wow Hotel'de düzenlenen 9. Milli İrade İftarında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz.

Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur.

Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır.

Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar.

Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler.

Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük.

Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi.

Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor.

CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor.

Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.

Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı
MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
İstanbul'da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85'e çıktı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde aksama yaşanıyor
"Zimem defteri" geleneği İstanbul'da yeniden hayat buldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayemiz 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün gayemiz 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Gümüş ailesi iftarda özel bireylerin en büyük destekçisi oldu

Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor

Hollanda'da uluslararası öğrenciler ramazanı arkadaşlarıyla geçiriyor
Türk Amerikan Diyanet Vakfı'nın Los Angeles'taki iftarı, Müslüman toplumu liderlerini buluşturdu

Türk Amerikan Diyanet Vakfı'nın Los Angeles'taki iftarı, Müslüman toplumu liderlerini buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet