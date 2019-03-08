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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler." dedi.

08.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenecek mitingde halka hitap etti.

AK Parti'nin Şanlıurfa mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa'da düzenlediği mitinge katıldı. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz." dedi.

Erdoğan,"PKK ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır." diye söyledi.

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