Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Abide Toplanma Merkezi yanında düzenlenecek mitingde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz." dedi.
Erdoğan,"PKK ilk günden beri bölgemizde birtakım güçlerin gönüllü ve paralı taşeronluğunu yapmıştır." diye söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.