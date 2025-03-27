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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. - VTR -
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Barış Gündoğan  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik." açıklamasında bulundu.

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