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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti.

Ali Kemal Akan  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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