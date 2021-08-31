Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
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