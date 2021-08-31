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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Mehmet Tosun   | 31.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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