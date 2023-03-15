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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Mehmet Tosun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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