Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri kargo uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının kara kutusunun bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor." dedi.

12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri kargo uçağımızın kara kutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin şunları kaydetti: 

"Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum."

