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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 01.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."

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