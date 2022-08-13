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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Enes Kaplan   | 13.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Kadeş Barış Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra il başkanlığına geçti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından karşılanan Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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