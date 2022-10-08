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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gebze Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 08.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

İstanbul

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ile Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve partililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti.

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