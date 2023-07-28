Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'ün mart ayında hizmete sunmayı planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi Ipekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.
"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz."
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