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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'ün mart ayında hizmete sunmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ""(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024'ün mart ayında hizmete sunmayı planlıyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi Ipekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden  Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık.

"(Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi) 1,5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024'ün mart ayında Türk basketbolunun hizmetine  sunmayı planlıyoruz."

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