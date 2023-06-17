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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile telefonda görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun AB'nin Türkiye'yle işbirliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

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