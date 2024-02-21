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Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Kabulde, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Mümin Altaş  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD heyetini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları müsteşar yardımcıları ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı, savunma alanındaki işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı James O'Brien, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Deborah Rosenblum, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Vipin Narang ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile beraberindeki heyet yer aldı.

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