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Politika

Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara'daki 25 ilçe belediye başkanından 16'sını yeniden aday gösterdi.

Abdullah Sarica  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Cumhur İttifakı, Ankara'nın 16 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi Fotoğraf: Emin Sansar - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Akyurt, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Pursaklar, Sincan ve Şereflikoçhisar olmak üzere 14 ilçede mevcut belediye başkanlarının yeniden adaylığı duyuruldu.

Altındağ, Keçiören ve Mamak'ta ise yeni isimler aday gösterilirken, ismi açıklanan 25 kişiden tek kadın aday, mevcut Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık oldu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yerine, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan aday gösterildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, bu seçimde Mamak'tan aday gösterilirken, Altındağ Belediye Başkan adayı ise Veysel Tiryaki oldu. Tiryaki, 2004-2019 yılları arasında üç dönem Altındağ Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı, Kalecik ve Ayaş'ta aday göstermeyerek, MHP'nin adayını destekleyecek.

Etimesgut'ta mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel, Gölbaşı'nda mevcut Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Polatlı'da Levent Çağlancı, Kalecik'te Erdal Dal ve Ayaş'ta Mehmet Kirazdibi başkan adayı olarak duyuruldu.

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