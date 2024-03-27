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Politika

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Bu ülkenin değerleriyle ilgisi olmayanlara fırsat vermeyeceğiz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, "AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'mız ile başkentimizi dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

İsa Toprak  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok: Bu ülkenin değerleriyle ilgisi olmayanlara fırsat vermeyeceğiz

Ankara

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı ile Ankara'yı dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getireceklerini ifade etti.

Altınok, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Ankara Seçim İşleri Başkanlığı Okul Sorumluları Buluşması iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, sandıklara sahip çıkılmasını isteyen Altınok, pazar günü Ankara'nın makus tarihini hep birlikte değiştireceklerine inandığını vurguladı.

"Bu ülkenin değerleriyle ilgisi olmayanlara fırsat vermeyeceğiz"

Altınok, yerel seçimlerin "güçlü büyük Türkiye" ideali açısından da önem taşıdığına işaret ederek, çalışmayanlara, "bu ülkenin değerleriyle ilgisi olmayanlara" fırsat vermeyeceklerini belirtti.

Ankara'nın "altın çağını" 31 Mart'ta yeniden AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliğiyle başlatacaklarını dile getiren Altınok, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti belediyeciliği ve Cumhur İttifakı'mız ile başkentimizi dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getireceğiz. Dünyada yaşanılabilir bir başkent, Ankara'mızın hak ettiği yer burasıdır. Dolayısıyla hizmeti olmayan, vizyonu olmayan, projesi olmayan 'Ben Ankara'ya hizmet etmeyeceğim.' diyen Yavaş'a 'dur.' diyeceğiz. Nereye göndereceğiz onu? Londra'ya göndereceğiz. Londra'da evi var nasıl olsa. Orada da FETÖ'cülerle, PKK'lılarla kol kola resimleri var. Kol kola. Vay dünyanın haline. Bundan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Olmadı zaten. 5 yılımız, heba olan yıllarımız, 5 yılımız, Ankara'mızın boş yılları oldu."

Yeniden Refah Partisinden AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı

Programda, AK Parti Ankara milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Fuat Oktay, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yaptıkları konuşmalarla partililerden seçime kadar çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Programın ardından Yeniden Refah Partisi genel merkez, Ankara il ve bazı ilçe başkanlıklarındaki görevlerinden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara parti rozetleri takıldı.

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