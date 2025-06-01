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Politika

CHP'nin TBMM Başkanı adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

Seval Ocak, Gazi Nogay  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
CHP'nin TBMM Başkanı adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

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"CHP'nin, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkan adayı Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan olacaktır." diyen Emir, Bayraktutan'ın, 28. Yasama Dönemi Birinci Devrede TBMM İdare Amiri görevini aldığını anımsattı.

Emir, "Demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece CHP'li milletvekillerinin değil aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve üçüncü turda Meclis Başkanlığını kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz. Umuyoruz ki en azından üçüncü turda, ilk iki sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları Anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'ı desteklerler ve yeni Meclis Başkanımız Sayın Uğur Bayraktutan olur." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Bayraktutan'ın destek turlarına başlayıp başlamayacağı" sorusuna Emir, "Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat ziyaret ederek dolaşacak, destek isteyecek ve olabilecek en geniş birlikteliği sağlamak üzere çalışmalarına başladı bile." yanıtını verdi.

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