CHP'nin 37. Olağan Kurultayında PM ve YDK seçimleri yapıldı
CHP'nin 37. Olağan Kurultayında, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Ankara
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı.
Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 18.45 itibarıyla 44 sandıkta oy verme işlemine geçildi.
CHP'de bugün öğle saatlerinde tamamlanan adaylık başvurularında PM için 222, YDK için de 47 isim başvurmuştu.
1356 delegenin oy kullanacağı seçimlerde, delegeler PM için en az 47, en fazla 52 işaretleme yapacak.
YDK için en az 14, en fazla 15 işaretleme yapacak delegeler, 8 adayın belirleneceği Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) için de sadece 8 işaretleme yapacak.
Kılıçdaroğlu PM ve YDK seçimleri için oyunu kullandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oyunu verdi.
Bilkent Odeon'da devam CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 44 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor.
Oy verme işlemi sürerken alana gelen Kılıçdaroğlu, saat 21.15'te, 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy verme işlemi sona erdi
PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi 21.45'te sona erdi.
Çankaya İlçe Seçim Kurulu, oy sayma işlemine devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.