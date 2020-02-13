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Politika

CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi

CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Emin İleri   | 13.02.2020
CHP'den Kocasakal ve Sevigen için kesin ihraç istemi

İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

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