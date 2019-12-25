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Politika

CHP'den 'Kanal İstanbul' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun "Kanal İstanbul, Türkiye, özellikle İstanbul için felaket bir projedir. Birincisi, Montrö Antlaşması'na karşı Amerika'nın tezgahladığı bir oyundur bize göre. Çevresel olarak da ciddi olumsuzlukları var" dedi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 25.12.2019
CHP'den 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde, yüz yüze anket tekniği kullanılarak yaptırılan araştırmayı bitirdiklerini belirtti.

Araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi veren Torun, CHP'nin belediye başkanlığını aldığı tüm şehirlerdeki oylarını yükselttiğini dile getirdi.

Torun, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak gayrı milliliktir.' ifadesini kullandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Torun, "Sayın Bahçeli'nin daha önceki görüntüleri de var. Kanal İstanbul'un bir rant projesi olduğunu söylüyordu. Vatandaşın ekmek derdinde olduğunu, bizim nelerle uğraştığımızı ifade ediyordu. Demek düşüncesi değişmiş o günden bugüne." yanıtını verdi.

Torun, "Hükümet, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açmayız.' dedi. Bu konuda ne söylersiniz?" sorusu üzerine, "Açmasınlar o zaman. Şu anda Türkiye'nin böyle bir yatırıma, kanal projesine ihtiyacı yok. Bu İstanbul için felaket olur." diye konuştu.

Bilim adamlarının görüşü alınmadan, "ben yaptım oldu, ben istedim yaparım" anlayışıyla karşı karşıya olunduğunu savunan Torun, kanal projesini eleştirmelerinin yatırıma karşı oldukları anlamına gelmediğini kaydetti.

Torun, "Kanal İstanbul Türkiye, özellikle İstanbul için felaket bir projedir. Birincisi Montrö Antlaşmasına karşı Amerika'nın tezgahladığı bir oyundur bize göre. Amerika askeri gemilerine, silahlı kuvvetlerine yol açmak için mi bu Kanal İstanbul açılıyor? Çevresel olarak da ciddi olumsuzlukları var." değerlendirmesini yaptı.

Kanal İstanbul ile ilgili ekonomik, çevresel, siyasi olarak olumsuz görüşlerin olduğunu ileri süren Torun, "10 günlük bir süre var. Burada her türlü olumsuzluk dile getirilecek ama yine biliyoruz ki geçmişte yaptıkları gibi kendileri çalıp kendileri oynayacaklar. Geçmişte nasıl altın madenlerine veyahut da bazı olumsuz yatırımlara ÇED verdilerse buraya da ÇED verecekler. Ama biz bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu

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