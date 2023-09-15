Dolar
26.98
Euro
28.79
Altın
1,928.31
ETH/USDT
1,618.10
BTC/USDT
26,279.00
BIST 100
7,992.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Kumluca beldesinde halka hitap ediyor
logo
Politika

CHP üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
CHP üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haziranda "CHP İlke ve Demokrasi Hareketi"ni başlattıklarını ve temel amaçlarının parti içinde demokrasiyi sağlamak olduğunu belirtti.

Mevcut yönetimle girilen seçimleri ve sonuçlarını değerlendiren Öymen, parti yönetiminde "CHP'nin oyu yüzde 21-22'dir" şeklinde kaderci bir kabulleniş olduğu eleştirisinde bulundu.

CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yerel seçimlerde başarılı bir sonucun alınma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:

"Bütün araştırmalar, halktan alınan tepkiler ve ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Demokratik ülkede genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder ya da yeniden aday olmayacağını açıklar. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişmeyi yaşamadık. Ne yazık ki partimiz, mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocular ile sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. Bir kısır döngü söz konusudur, CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim üçüncü bir yol açmamız gerekiyor. Bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol altı ok yoludur. Bu yol sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday adayı olmaya karar verdim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyaca ünlü 1.000'den fazla şef "Uluslararası Aşçılar Şampiyonası Klasman Kupası" için yarışacak
Depremlerin etkilediği Malatya'da 15 katlı 9 bina patlayıcıyla yıkıldı
Deprem bölgesinde 186 bin 239 konteynerin kurulumu tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek
TÜRKSOY'un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yarışmaların kazananları ödüllerini aldı

Benzer haberler

CHP üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP üyesi Örsan Kunter Öymen, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

CHP 100 yaşında

TBMM Sanayi Komisyonu, Togg Teknoloji Kampüsü'nde teknik inceleme gezisi ve test sürüşüne katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet