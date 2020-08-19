CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Osmaniye
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.