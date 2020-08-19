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Politika

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 19.08.2020
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Osmaniye

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.

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