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Politika

CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Ali Kemal Akan   | 29.12.2020
CHP heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

TBMM

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşcezaevinde ziyaret etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinde görüştü.

Hakverdi ve Kılıç, yaptıkları açıklamada, Demirtaş'ın; cezaevi koşullarına, tutukluluğuna ve yargılama sürecine dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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