CHP Grup Başkanvekili Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördüklerini belirtti.
Hafta sonu, toplumsal bir konuda yapılan empatiden uzak, ötekileştirici siyasetin ve bir kadının namusuna dil uzatılmasının son derece yanlış iki örneğini gördük.— Engin Özkoç (@enginozkoc) February 22, 2021
Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını diliyor, AKP GBV Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum.
Toplumsal sorunun etik çerçevede tartışılmasını temenni eden Özkoç, "Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.