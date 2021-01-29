CHP Grup Başkanvekili Özel, üç milletvekilinin CHP'den istifasını değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, üç milletvekilinin CHP'den istifasına ilişkin, "Düne kadar görev yapılan bir partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri, üzülerek takip ettik." dedi.
TBMM
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden üç milletvekilinin istifasını, "Bir başka parti ya da bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri, üzülerek takip ettik." diye değerlendirdi.
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Özel, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifalarının ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
Sürecin, başından sonuna kadar içinde ve takipçisi bir Grup Başkanvekili olduğunu ifade eden Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ilk günden beri bu süreçte son derece sabırlı, toleranslı bir iyi niyet gösterdiğini belirtti. Özel, Kılıçdaroğlu'nun, kendisine mektup yazılarak birtakım taleplerin iletildiği süreçte, kapının sonuna kadar açık olduğunu söylediğini ancak bugüne kadar gelen bir süreç yaşatıldığını ifade etti.
Özgür Özel, gelinen bu noktadan CHP'lilerin memnun olmadığını görüp hissettiklerini dile getirdi.
CHP'nin Kuvayi Milliye'den kökünü alan, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, milli mücadelenin, kuruluş ve kurtuluşun partisi olduğunu anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O günden bugüne çizgisinde herhangi değişiklik olmadı. Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında tüm yurtseverlerin, asker, sivil tüm yurtseverlerin mahkemelerde ve cezaevlerinde bir dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne Genel Başkanı ne mücadele azmi ne kararlılığı ne programı değişmemiştir. Bugün geldiğimiz noktada bir başka parti ya da bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan, üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri, üzülerek takip ettik.
CHP, yüz yılı aşkın yürüyüşünde, yürüdüğü yoldan ve hedefinden dönmedi, dönmeyecektir. CHP, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için Türkiye sınırları içinde birbirlerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplumsal huzuru, barışı için, daha iyi bir gelecek, yoksulluktan kurtulmak, daha güvenceli yarınlar için yürüdüğü yoldan dönmeyecektir. Bu yolda dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların saray tarafından, tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz, Bir bakanın istifasını 22 saat altyazıda dahi vermeyen kanalların, milletvekili istifasını canlı yayında yayınlamasının bir anlamı vardır. Bunu tüm vatandaşlarımız yakından takip ettiler. "
"Koca çınardan yaprak dökümleri olabilir"
Üç milletvekilinin istifa açıklamasında, parti içi demokrasiden cumhurbaşkanı adaylığına kadar sert eleştirilerde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu eleştirilerde hiç haklılık payları yok mu? Yoksa tamamen gelecek kaygısı mı?" sorusu üzerine Özel, "CHP, tüm eleştirilerin parti içinde özgürce yapıldığı, tartışıldığı ve bir kişinin değil, milletvekillerinin, PM üyelerinin söz sahibi olduğu bir partidir. CHP, Mustafa Kemal'in gösterdiği çağdaş, uygarlığı aşma hedefine yürüyüşünü sürdürecektir. Bundan bizi, saray operasyonları, CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir. " diye konuştu.
Özel, "Sizce başka bir partiye geçmek için CHP'nin bu kadar eleştirilmesi normal mi?" sorusunu, "Bence değil." diye yanıtladı.
Milletvekillerinin istifa açıklamasında, "AK Parti'ye yakın isimlerle yol alındığı" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Kendilerinin gerek genel başkanımız ile yaptıkları toplantıda gerekse bizim yaptığımız görüşmelerde ortaya koydukları tüm ifadelere karşı bizler de Genel Başkanımız da son derece olumlu, yapıcı, meseleyi kendileriyle tartışan, bu konuyu, Genel Başkanımızın bizlerin ifadeleri karşısında da bir olumsuz değerlendirme duymaksızın götürdüğümüz bir süreci hep birlikte yaşadık. Bundan sonra bu işin buraya gelmesi arkadaşlarımızın kendi tercihidir. CHP, kendi yolunda iktidara doğru yürümeye, bu saray, tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir. " ifadelerini kullandı.
"İstifalar sizin için sürpriz oldu mu? Başka istifalar bekliyor musunuz? İstifanın işaretini vermediler mi, yoksa Genel Başkan 'Giden gitsin.' mi dedi?" sorusu üzerine Özel, "Tam tersine, ilk günden beri kapı sonuna kadar açıktı. Son ana kadar diyalog yollarının sürmesi için elimizden geleni yaptık. Sonucun böyle olmaması için gayret gösterdik. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasından memnuniyet duymak mümkün değil. Ancak bu uzun yürüyüşte, CHP koca çınarından yaprak dökümleri olabilir. Ama çınar yerinde durur, kökleri, dalları sağlamdır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.