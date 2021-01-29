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Politika

CHP'den üç milletvekili istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.

Atakan Çelik,Sinan Uslu   | 29.01.2021
CHP'den üç milletvekili istifa etti Fotoğraf: Esra Hacıoğlu/AA

TBMM

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP'den istifa etti.

Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Çelebi, Aksoy ile Özel'in istifası ile CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

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