Dünya

Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav istifa etti

Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi içindeki gerilim ve muhalefetin parlamentodaki boykotunun ardından istifa etti.

Dildar Baykan Atalay  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav istifa etti

Ankara

Geçen yıl temmuz ayından bu yana ülkenin başbakanlığını yürüten Zandanshatar Gombojav, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, istifasını duyurdu.

Zandanshatar Gombojav, iktidar partisi içindeki kavganın ekonomiye zarar vereceğini ve fiyatları artıracağını belirtti.

Parlamento ise Zandanshatar Gombojav'ın istifasını onayladığını bildirdi.

Parlamentonun onayının ardından Zandanshatar Gombojav'ın yerine Moğolistan Halk Partisi Başkanı Nyam-Osoryn Uchral'ın getirilmesi bekleniyor.

Muhalefetteki Demokrat Parti, bu ay başında iktidar partisi içindeki gerilimi gerekçe göstererek Başbakan'a yönelik boykot başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor
Türkiye ile Slovenya arasında "Sosyal Güvenlik Anlaşması" imzalandı
Bakan Kurum: Küresel gerçekler yeniden şekilleniyor ve hepimiz bundan etkileniyoruz
Bakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Benzer haberler

Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav istifa etti

Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav istifa etti

İtalya'da referandum yenilgisinin, Meloni hükümeti üzerindeki sarsıntıları sürüyor

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Kent, Trump'ın İran'a saldırılarına tepki olarak istifa etti

