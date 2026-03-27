Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav istifa etti
Moğolistan Başbakanı Zandanshatar Gombojav, iktidardaki Moğolistan Halk Partisi içindeki gerilim ve muhalefetin parlamentodaki boykotunun ardından istifa etti.
Ankara
Geçen yıl temmuz ayından bu yana ülkenin başbakanlığını yürüten Zandanshatar Gombojav, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, istifasını duyurdu.
Zandanshatar Gombojav, iktidar partisi içindeki kavganın ekonomiye zarar vereceğini ve fiyatları artıracağını belirtti.
Parlamento ise Zandanshatar Gombojav'ın istifasını onayladığını bildirdi.
Parlamentonun onayının ardından Zandanshatar Gombojav'ın yerine Moğolistan Halk Partisi Başkanı Nyam-Osoryn Uchral'ın getirilmesi bekleniyor.
Muhalefetteki Demokrat Parti, bu ay başında iktidar partisi içindeki gerilimi gerekçe göstererek Başbakan'a yönelik boykot başlatmıştı.