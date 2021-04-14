CHP Grup Başkanvekili Altay: Bilim Kurulu üyeleri ne karar aldılarsa bunu paylaşmalı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, pazartesi günü toplantıda ne karar aldılarsa bunu paylaşmalıdır." dedi.
TBMM
Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan yeni önlemleri değerlendiren Altay, Sağlık Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'nı; Bilim Kurulunun da Sağlık Bakanı'nı dinlediğini öne sürdü.
Altay, Bilim Kurulu üyelerine, "Sizin pazartesi günü yaptığınız toplantıda aldığınız kararlar, Bakanlar Kurulu kararlarıyla örtüşüyor mu? İşler daha da kötü gittiğinde Erdoğan bütün faturayı size çıkaracak, sizi uyarıyorum. Siz, Türkiye'nin yetiştirdiği bilim insanlarısınız. Bilim Kurulu üyeleri, pazartesi günü toplantıda ne karar aldılarsa bunu paylaşmalıdır." diye seslendi.
Salgın konusunda "bir felakete doğru gidildiğini" savunan Atay, "Kovid-19 ile başarısız sözde mücadeleden dolayı canını, sağlığını kaybeden her bir vatandaşımızın mesuliyeti Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Siz böyle susmaya devam ederseniz sizi de bu mesuliyete dahil etmek benim görevim." ifadelerini kullandı.
Bir soru üzerine Altay, randevuya gelmeyenlerin Biontech aşılarının bozulduğunu, bunu duyan bazı vatandaşların, sabah erken saatlerde sağlık merkezlerine gidip randevuya gelmeyenlerin aşılarını olabilmek için sıra beklediklerini anlattı. Altay, "Sabahın erken saatlerinde hastanelerin önüne gidenler bir kenarda tutulurken, telefon trafikleriyle birilerine bu aşıların yapıldığını duyuyoruz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.